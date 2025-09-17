به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۵۰۰ بسته مهر تحصیلی میان دانش آموزان نیازمند قائم شهری توزیع شد.

هیات محبان اهل بیت (ع) قائم شهر در آستانه بازگشایی مدارس با تهیه و توزیع بسته‌های مهر تحصیلی به یاری دانش آموزان کم برخوردار شتافته است.

مسئول گروه جهادی پرواز تا خدا هیات محبان اهل بیت (ع) قائم شهر گفت: این کمک‌ها شامل انواع نوشت افزار و لوازم مورد نیاز دانش آموزان است که برای کمک به خانواده‌های نیازمند تهیه و توزیع شده است.

سینا شکری، ارزش ۵۰۰ بسته مهر تحصیلی را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که با همکاری خیران نیکوکار، تامین و بین دانش آموزان کم برخوردار قائم شهرتوزیع شده است.