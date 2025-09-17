پخش زنده
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون والیبال شنبه ۱۲ مهرماه در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون والیبال ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۲ مهرماه با حضور مقامهای وزرات ورزش، مسئولین فدراسیون والیبال، نمایندگان ارگانهای ساکن تهران و شهرهای اطراف در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود.
همچنین در راستای سیاستهای دولت مبنی بر بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی (رفت و آمد کمتر) و ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای دولتی برای ارتقاء خدمات الکترونیکی و بهبود ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک، این مجمع برای دیگر نمایندگان استانها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
تشریح عملکرد فدراسیون والیبال در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، برنامههای سال ۱۴۰۵ و تقویم مسابقات و لیگهای داخلی سال ۱۴۰۴ و … از جمله محورهای دستورکار مجمع عمومی سالیانه فدراسیون والیبال است.
همچنین در این مجمع گزارش حسابرس مستقل، گزارش بازرس و گزارش مالی یک ساله گذشته فدراسیون والیبال ارائه میشود.
پیشتر قرار بود این مجمع ششم شهریور برگزار شود که به تعویق افتاد.