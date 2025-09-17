پخش زنده
نظارت بر توزیع آفتکشهای کشاورزی در آذربایجانغربی تشدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: نظارت بر شبکه توزیع آفتکشهای کشاورزی در قالب مانور سراسری کنترل واحدهای عرضه این محصول و برخورد با متخلفان درآذربایجانغربی تشدید میشود.
مجید جلالی نیا در حاشیه اجرای این مانورافزود: مانور سراسری کنترل واحدهای عرضه آفتکشهای کشاورزی در آذربایجانغربی همزمان با سراسر کشور با هدف صیانت از حقوق عامه و ارتقاء امنیت غذایی، آغاز شده و گروههای بازرسی با حضور در مراکز عرضه موارد مربوطه را ارزیابی میکنند.
مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: تمرکز در این مانور بر شناسایی، کشف، جمعآوری و برخورد با متخلفان شبکه تولید و توزیع آفتکشهای غیرمجاز، ممنوعه و تاریخ گذشته است.
وی اظهارداشت: در این راستا، تیمهای مشترک نظارتی متشکل از نمایندگان مدیریت حفظ نباتات استان، مدیریت حراست، مدیریت بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن، بر روند عرضه آفتکشها در داروخانههای گیاهپزشکی استان نظارت ویژه میکنند.
جلالی نیا با اشاره به اینکه روند نظارتها در طی سال ادامه دارد، اضافه کرد: رویکرد کنترل دقیق زنجیره تأمین و توزیع آفتکشها، گامی مهم در جهت توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور است که در این رزمایش برآن تاکید شده است.
این مانور با حضور نمایندگانی از سازمان حفظ نباتات کشور، مدیریت حفظ نباتات و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان در حال برگزاری است.