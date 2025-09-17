پخش زنده
همزمان با سالروز اهدای سند دانشگاه شهید باهنر کرمان، دفتر انجمن دانشآموختگان برای بیش از ۸۰ هزار دانشآموخته در عرصههای علمی و مدیریتی آغازبکار کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، آیین افتتاح دفتر انجمن دانشآموختگان همزمان با سالروز اهدای سند دانشگاه توسط زندهیاد مهندس علیرضا افضلیپور و استاد فاخره صبا، برگزار شد ودانش آموختگان با افتتاح این مرکز میتوانند ضمن بازگشت به خانه علم خود، فصل نوینی از همکاری، همافزایی و خدمت به نسلهای آینده را آغاز کنند.
رییس دانشگاه شهید باهنر در این مراسم گفت: دانشآموختگان سرمایههای اصلی دانشگاه هستند و پیوند مداوم آنان با دانشگاه نه تنها پشتوانهای برای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور است بلکه ادای دینی به بنیانگذاران دانشگاه محسوب میشود.
حسین نظامآبادیپور افزود: انجمن دانشآموختگان فرصتی برای بهرهگیری از تجربههای حرفهای و بستری آنان برای حمایت از دانشجویان در مسیر اشتغال، کارآفرینی و ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی است.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و نام روانشاد افضلیپور افزود: دانشآموختگان دانشگاه شهید باهنر فرزندان معنوی مهندس افضلیپور و استاد فاخره صبا هستند و با فعالیتهای علمی و اجتماعی خود ادامهدهنده راه آنان به شمار میروند.
منصور صاحبالزمانی رییس انجمن دانشآموختگان دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز در این آیین، گفت: انجمن دانشآموختگان تلاش دارد با ایجاد شبکهای گسترده از دانشآموختگان ، بستری برای تبادل تجربهها، همافزایی علمی و ارتقای مهارتهای دانشجویان و دانشآموختگان فراهم کند.
دانشگاه شهید باهنر کرمان بیش از نیم قرن فعالیت آموزشی و پژوهشی خود، بیش از ۸۰ هزار دانشآموخته در رشتههای مختلف تربیت کرده است.
بسیاری از آنان امروز به عنوان استادان برجسته در دانشگاههای معتبر دنیا یا مدیران ارشد در سازمانها و صنایع داخلی و بینالمللی نقشآفرینی میکنند و گروهی نیز در سالهای اخیر با حفظ ارتباط مستمر با دانشگاه، از فعالیتهای علمی و پژوهشی و دانشجویان مستعد حمایت کردهاند تا دین خود را به بنیانگذاران دانشگاه و استادانشان ادا کنند.
افتتاح دفتر انجمن دانشآموختگان جنب کتابخانه مرکزی دانشگاه، ساختمان جی (J)، نقطه عطفی در مسیر تعامل دانشگاه و فارغالتحصیلان به شمار میرود.
این دفتر میتواند محلی برای گردهمایی «فرزندان علمی» دانشگاه باشد و فرصتی نو برای همدلی، همکاری و خلق طرحهای علمی، فرهنگی و اجتماعی در راستای تحقق آرمانهای مهندس افضلیپور و استاد فاخره صبا ایجاد کند.
شادروان علیرضا افضلیپور از دهه ۵۰ با آمدن به کرمان، ساخت دانشگاه را آغاز کرد و بیش از یک دهه کار ساخت این مجموعه بزرگ علمی و آموزشی طول کشید تا اینکه در تابستان ۱۳۶۴ در دفترخانه شماره ۴۱ کرمان واقع در میدان باغ (ارگ و توحید فعلی) با حضور روانشاد افضلیپور، دکتر اسدالله رضوی بهعنوان موکل مردم کرمان و رییس وقت دانشگاه، سند هدیه و صلح بلاعوض دانشگاه تنظیم شد.
این دانشگاه در جنوب شرقی شهر کرمان بنا شد و فعالیت آموزشی خود را با پذیرش ۹۰ دانشجو در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد اما مرحوم افضلیپور و همسر فرهیخته وی استاد فاخره صبا با نیکاندیشی و نگاهی بلند، توسعه آن را دنبال کردند و امروز در مسیر توسعه علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران میدرخش