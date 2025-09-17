معاون وظیفه عمومی پلیس البرز گفت: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ‏‏۱۴۰۴ اجرا می‌شود، مشمولان واجد شرایط در فرصت در نظرگرفته شده از طریق دفاتر ‏خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰ برای ثبت درخواست خود اقدام کنند. ‏

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،سرهنگ محمد خدامی گفت: مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام معاف می‌شوند.

وی گفت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.