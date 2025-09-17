پخش زنده
پوستر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اجرایی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان گفت: آیین رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان امروز (چهارشنبه) با حضور مسئولان فرهنگی، هنرمندان و اصحاب رسانه در ایوان کاخ تاریخی چهلستون برگزار شد.
کمال حیدری افزود: این جشنواره میکوشد علاوه بر نمایش آثار فاخر هنری، دریچهای برای همدلی جهانی و پاسداشت ارزشهای انسانی باشد و رونمایی از پوستر این دوره، سرآغازی برای رویدادی است که بر مبنای عدالت فرهنگی و توجه به صلح و دوستی شکل گرفته است.
وی با اشاره به ترکیب داوران نوجوان سال جاری افزود: یکی از ویژگیهای شاخص جشنواره سیوهفتم، حضور داوران نوجوان از گروههای ارزشمند جامعه است و در این دوره، فرزندان معزز شهدای جنگ ۱۲ روزه، نوجوانان دارای معلولیت و کودکان کار داوران نوجوان جشنواره در این رونمایی جشنواره حضور دارند، همچنین در این جشنواره یاد و نام کودکان مظلوم غزه که نماد رنج و مقاومت نسل کودک در جهان امروزند، گرامی داشته خواهد شد.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه (کودکان جنگ ۱۲ روزه، کودکان غزه و جایزه فیلمهای آسیایی) از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه سال جاری به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.