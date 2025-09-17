معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به انجام ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در استان گفت: هیچگونه نگرانی برای تامین و عرضه این محصول پرمصرف در بازار وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در حوزه کالا‌های اساسی از جمله گوشت مرغ، دو محور اصلی را دنبال می‌کند، اظهار کرد: محور نخست، تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم و محور دوم، نظارت و کنترل قیمت‌ها در تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا عرضه است که به خوبی مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان و چالش‌های اخیر از جمله ناترازی انرژی و جنگ ۱۲ روزه، افزود: با وجود تمام این مشکلات، مرغداران استان تولید را متوقف نکردند و اجازه نداده‌اند خلاء در بازار ایجاد شود که می‌توان گفت این استمرار تولید نشان‌دهنده تعهد بالای تولیدکنندگان است.

نیرومند با اشاره به چالش‌های گذشته در تأمین نهاده‌های دامی ادامه داد: با تدبیر وزارت جهاد کشاورزی، این مشکل مرتفع شده و نهاده‌ها به‌تدریج در حال تحویل به مرغداران هستند. هرچه جلوتر می‌رویم، تأخیر‌ها جبران شده و نهاده‌ها به‌روز در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان با ارائه آمار جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: در شهریور ماه حدود ۵ میلیون قطعه و در مرداد ماه حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است؛ بنابراین هیچ نگرانی بابت تأمین مرغ در ایام پیش‌رو وجود ندارد.



وی در ادامه به اقدامات نظارتی اشاره کرد و ابراز داشت: مدیریت بازرسی سازمان با تیم‌های عملیاتی در سطح شهرستان اهواز و سایر شهرستان‌های استان، گشت‌های نظارتی، بازدید‌های میدانی و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.

نیرومند می‌گوید: با هماهنگی تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصادی استانداری، سازمان صمت و اتاق اصناف، گشت‌های مشترک نظارتی برگزار می‌شود که نقش مهمی در کنترل بازار ایفا می‌کنند.

این مقام مسئول همچنین از حرکت تدریجی به سمت نظارت هوشمند خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در نظر دارد از نظارت‌های سنتی عبور کرده و به سمت کنترل بازار به‌صورت هوشمند حرکت کند. در همین راستا، سامانه‌های هوشمند در استان راه‌اندازی شده‌اند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه این تحول نمی‌تواند به‌صورت ناگهانی انجام شود، بیان کرد: با توجه به گستردگی کالا‌های اساسی و نقش حیاتی آنها در سفره مردم، چرخش از نظارت سنتی به هوشمند باید به‌صورت فازبندی‌شده و هماهنگ با استانداری و سایر دستگاه‌های متولی انجام شود.

عبدالامیر نیرومند در پایان گفت: با اجرای مرحله‌به‌مرحله این عملیات، تمام حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه تحت پوشش سامانه‌های هوشمند قرار خواهند گرفت و به ثباتی که مدنظر مردم خوزستان است، دست خواهیم یافت.