رئیس بنیاد ملی گندم کاران اعلام کرد: تاکنون ۹۴ درصد از مطالبات کشاورزانی که گندم خود را به دولت فروخته‌اند، پرداخت شده است.

عطاالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار تحریریه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما گفت: از آغاز خرید تضمینی گندم در فروردین ماه امسال تاکنون ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تن گندم گندم به دولت تحویل داده شده که نزدیک به ۹۴ درصد از پول آن به گندمکاران پرداخت شده است.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است، افزود: بهای کل گندم‌های تحویل داده شده به سیلو‌ها ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است و طبق قولی که داده شده قرار است ۸ میلیارد تومان باقیمانده نیز تا پایان شهریور به حساب کشاورزان واریز شود.

هاشمی میزان تولید گندم امسال را ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعلام کرد.