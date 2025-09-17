پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم نگهداری از سرمایه عظیم ۹۰۰۰ همتی شبکه راههای کشور و حفظ ایمنی هموطنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، در نشست تخصصی معاونین راهداری ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به خدماترسانی این سازمان و فعالان حوزه در شرایط مختلف از جمله جابهجایی بار و مسافر و تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت که خانواده راهداری و حملونقل جادهای کشور همواره پای کار نظام، مردم و کشور ایستاده است.
اکبری همچنین از آمادگی کامل استانها برای اجرای طرح راهداری زمستانی و تجهیز ماشینآلات خبر داد.
وی پیوستگی در تأمین منابع مالی را از ملزومات اصلی اجرای پروژههای بخش راهداری برشمرد و بر اهمیت اجرایی شدن فعالیتها در این حوزه و نقش آنها در تسهیل ترددهای جادهای تأکید کرد.
اکبری با تأکید بر رویکردهای یاد شده، بیان داشت: باید با تقویت انگیزه، برخورداری از روحیه قوی، بهرهگیری مناسب از ظرفیتها، امکانات و توانمندیها و ارائه فعالیتهای کیفی و متفاوت از گذشته، نسبت به بهبود شرایط و کیفیت جادهها اهتمام ورزیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نوسازی بخشی از ناوگان راهداری کشور، تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح راهداری زمستانی در فصول سرد سال، ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای اقدامات لازم نسبت به آمادهسازی ماشینآلات و تهیه شن و نمک مورد نیاز را انجام دهند.
اکبری در ادامه بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای راهداری، اصلاح و رفع نواقص پلها و تونلهای موجود در شبکه راههای کشور تأکید کرد.