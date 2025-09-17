رئیس اداره اوقاف شهرستان تنکابن از تولید ۵ هزار نهال کیوی توسرخ در یکی از موقوفات این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن از تولید ۵ هزار نهال کیوی توسرخ در موقوفه زیباخانم این شهرستان خبر داد و گفت: این نوع نهال یکی از باکیفیتترین کیویهای صادراتی را تولید میکند.
سیدحسین حسینپور با اشاره به برنامهریزی این اداره برای احیای موقوفات، اظهار کرد: با تدابیر نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین حمایتهای مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران به دنبال احیای موقوفات کشاورزی شهرستان تنکابن هستیم.
وی تصریح کرد: در سال گذشته ۶ هزار مترمربع باغ کیوی موقوفه محمدحسن فریدونی با هزینه یک میلیارد ریالی احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تنکابن با اشاره به برنامهریزی برای احداث گلخانه در اراضی موقوفات این شهرستان، افزود: امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد احداث گلخانه باشیم.
حسینپور از تولید ۵ هزار نهال کیوی توسرخ در موقوفه زیباخانم شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: این نهالها که یکی از مهمترین و باکیفیتترین کیویهای صادراتی را تولید میکند، قرار است در اراضی وقفی این شهرستان کاشته شود و یا به فروش برسد.