

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان از فردا پنجشنبه (۲۷ شهریور) در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود که پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم به میدان می‌روند. به جز امین میرزازاده، کشتی‌گیران بقیه اوزان برای اولین بار میدان جهانی را تجربه می‌کنند.

پیش از این تیم ملی کشتی آزاد ایران بعد از ۱۲ سال با کسب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و سه برنز به عنوان قهرمانی جهان رسید.

برنامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به وقت ایران به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

جمعه ۲۸ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۹ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۳۰ شهریورماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده