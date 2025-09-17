پخش زنده
فاطمه فلاحتی، تنها نماینده ایران در نخستین روز از رقابتهای اسکواش PSA در سریلانکا حریفی از کشور میزبان را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای PSA (انجمن حرفهای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۳ هزار دلاری در سریلانکا در حال برگزاری است و فاطمه فلاحتی تنها نماینده ایران در این مسابقات امروز در نخستین بازی خود با نتیجه ۳ بر صفر حریفی از سریلانکا را شکست داد.
فلاحتی در دومین دیدار فردا پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۹ صبح به وقت ایران به مصاف حریفی از مالزی میرود.
رقابتهای PSA با جایزه ۳ هزار دلاری تا ۳۰ شهریور در سریلانکا ادامه دارد.