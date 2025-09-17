

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های PSA (انجمن حرفه‌ای اسکواش بازان جهان) با جایزه ۳ هزار دلاری در سریلانکا در حال برگزاری است و فاطمه فلاحتی تنها نماینده ایران در این مسابقات امروز در نخستین بازی خود با نتیجه ۳ بر صفر حریفی از سریلانکا را شکست داد.

فلاحتی در دومین دیدار فردا پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۹ صبح به وقت ایران به مصاف حریفی از مالزی می‌رود.

رقابت‌های PSA با جایزه ۳ هزار دلاری تا ۳۰ شهریور در سریلانکا ادامه دارد.