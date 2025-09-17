پخش زنده
امیرمطاعی در نخستین روز از ششمین دوره مسابقه های شنا جام آزادی، موفق شد رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال را ارتقا دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این رقابتها امیر مطاعی با ثبت زمان ۱:۰۲.۱۲، رکورد پیشین این ماده که با زمان ۱:۰۲.۹۸ در اختیار محمد علیرضایی بود را شکست و رکورددار جدید شنا ایران شد.
ششمین دوره شنا جام آزادی از دیروز (سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴) در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت.
در این رقابتها ۸۰۰ شناگر در سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و ۱۸ سال به بالا حضور دارند.