به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این رقابتها امیر مطاعی با ثبت زمان ۱:۰۲.۱۲، رکورد پیشین این ماده که با زمان ۱:۰۲.۹۸ در اختیار محمد علیرضایی بود را شکست و رکورددار جدید شنا ایران شد.

ششمین دوره شنا جام آزادی از دیروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴) در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت.

در این رقابت‌ها ۸۰۰ شناگر در سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و ۱۸ سال به بالا حضور دارند.