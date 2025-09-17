با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، روند امور و عملکرد پردیس فاوای آذربایجان غربی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از محل اختصاصی پردیس مشترک فاوای آذربایجان غربی، ضمن تقدیر از زحمات و حمایت‌های اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، بر اهمیت نقش این پردیس در توسعه اقتصاد دیجیتال و توانمندسازی شرکت‌های فناور تأکید کرد.

وی در این بازدید با اشاره به اجرای پروژه‌های مشترک پردیس فاوا در هشت استان کشور، حضور آذربایجان غربی در میان این استان‌ها را ظرفیتی ارزشمند دانست و افزود: اداره‌کل ارتباطات استان همکاری نزدیکی با پارک علم و فناوری دارد و این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود باشد.

دکتر شهیکی پردیس فاوا را دارای پیوندی نزدیک با خدمات ICT استان عنوان کرده و گفت: این مرکز می‌تواند شبکه‌ای کارآمد برای هسته‌ها و واحد‌های فناور فراهم آورد.

به گفته وی، دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری و مجموعه ICT استان با همگرایی و همکاری متقابل قادر خواهند بود زیرساخت‌های توسعه نوآوری را تقویت کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم همچنین استفاده از ظرفیت این پردیس در جهت توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال را ضروری دانست و بر شکل‌گیری هویت فیزیکی برای شبکه‌های فریلنسری (خود اشتغالی حرفه ای ) این حوزه در پردیس فاوا تأکید کرد.

وی در ادامه خواستار تعریف یک توافق اجرایی میان طرفین و ایجاد یک مرکز نوآوری حرفه‌ای در این پردیس شد و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که منابع ملی برای توسعه این مرکز تزریق و مسیر برای رشد فناوری و نوآوری در استان هموار شود.