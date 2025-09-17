مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان: با وجودفرصت‌های قانونی برای هویت‌بخشی و صدور اسناد مالکیت موقوفات، ادارات اوقاف از این فرصت‌ها به نحو مطلوب استفاده نکرده‌اند.

استقبال نکردن اوقاف کرمان از سنددار شدن موقوفات

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی در نشست متولیان موقوفات استان کرمان حدنگاری و صدور سند رسمی مالکیت را، به منزله شناسنامه‌دار کردن اراضی وقفی دانست وافزود: صدور سند نه وظیفه اداری بلکه تکلیفی شرعی برای صیانت از موقوفات است..

مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: با وجود پایان مهلت دو ساله دستگاه‌های اجرایی، برخی از دستگاه‌ها از جمله ادارات اوقاف استان برای انجام صد درصدی این تکلیف قانونی اقدام نکرده‌اند و و همه آحاد مردم و متولیان موقوفات و دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، برای درج مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند.

هاشمی تاکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی از بارگذاری ادعا‌ها و مستندات مالکیت در سامانه ثبت ادعا مستثنی نیست و در صورت اقدام نکردن در مهلت مقرر، مدیران دستگاه‌های اجرایی که از این تکلیف قانونی استنکاف کنند، به انفصال محکوم خواهند شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه بررسی عملکرد ادارات ثبت واوقاف با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: اگر موقوفات به‌درستی حدنگاری و اسناد تک‌برگ آن‌ها صادر شود، علاوه بر تثبیت مالکیت شرعی و قانونی، زمینه هرگونه تعرض یا تجاوز به حقوق واقفان و نسل‌های آینده نیز به‌طور کامل از بین خواهد رفت.

هاشمی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود، برنامه‌ریزی کرده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند حدنگاری موقوفات را تکمیل و اسناد تک‌برگی مربوطه را صادر کند.