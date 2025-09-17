پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان: با وجودفرصتهای قانونی برای هویتبخشی و صدور اسناد مالکیت موقوفات، ادارات اوقاف از این فرصتها به نحو مطلوب استفاده نکردهاند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سیدمهدی هاشمی در نشست متولیان موقوفات استان کرمان حدنگاری و صدور سند رسمی مالکیت را، به منزله شناسنامهدار کردن اراضی وقفی دانست وافزود: صدور سند نه وظیفه اداری بلکه تکلیفی شرعی برای صیانت از موقوفات است..
مدیرکل ثبت اسناد استان تصریح کرد: با وجود پایان مهلت دو ساله دستگاههای اجرایی، برخی از دستگاهها از جمله ادارات اوقاف استان برای انجام صد درصدی این تکلیف قانونی اقدام نکردهاند و و همه آحاد مردم و متولیان موقوفات و دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف دو سال از راهاندازی سامانه ثبت ادعاها، برای درج مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند.
هاشمی تاکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی از بارگذاری ادعاها و مستندات مالکیت در سامانه ثبت ادعا مستثنی نیست و در صورت اقدام نکردن در مهلت مقرر، مدیران دستگاههای اجرایی که از این تکلیف قانونی استنکاف کنند، به انفصال محکوم خواهند شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه بررسی عملکرد ادارات ثبت واوقاف با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: اگر موقوفات بهدرستی حدنگاری و اسناد تکبرگ آنها صادر شود، علاوه بر تثبیت مالکیت شرعی و قانونی، زمینه هرگونه تعرض یا تجاوز به حقوق واقفان و نسلهای آینده نیز بهطور کامل از بین خواهد رفت.
هاشمی افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با استفاده از ظرفیتهای فنی و تخصصی موجود، برنامهریزی کرده تا در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند حدنگاری موقوفات را تکمیل و اسناد تکبرگی مربوطه را صادر کند.