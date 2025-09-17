به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: به مناسبت گرامی داشت هفته وقف از ۱۸ نفر از واقفین، خدام و هیات امنای برتر با حضور امام جمعه فسا تقدیر شد.

مهدی میری افزود: در این مراسم از دو وقف جدید به ارزش ۴ میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان و ترویج فرهنگ عاشورایی رونمایی شد.

وی اضافه کرد: ۴۰۰ بسته معیشتی و تحصیلی با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون تومان به افراد نیازمند اهدا شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: در حال حاضر ۶۲۵ موقوفه در شهرستان فسا وجود داره که در زمینه‌های مختلف به مردم خدمت رسانی می‌کنند.