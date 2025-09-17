پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از ۱۸ نفر از یاوران وقف در فسا قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: به مناسبت گرامی داشت هفته وقف از ۱۸ نفر از واقفین، خدام و هیات امنای برتر با حضور امام جمعه فسا تقدیر شد.
مهدی میری افزود: در این مراسم از دو وقف جدید به ارزش ۴ میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان و ترویج فرهنگ عاشورایی رونمایی شد.
وی اضافه کرد: ۴۰۰ بسته معیشتی و تحصیلی با اعتباری افزون بر ۵۰۰ میلیون تومان به افراد نیازمند اهدا شد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: در حال حاضر ۶۲۵ موقوفه در شهرستان فسا وجود داره که در زمینههای مختلف به مردم خدمت رسانی میکنند.