عملیات مرمت اضطراری ورودی مقبره علامه مجلسی اصفهان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: ورودی مقبره علامه مجلسی (ع) واقع در مجاورت مسجد جامع عتیق اصفهان به دلیل فرسایش دچار آسیب و تخریب جزئی شده بود که پس از بررسیهای اولیه گروه امانی و مرمتگران این ادارهکل به محل اعزام شدند.
امیر کرمزاده ادامه داد: به همت مرمتگران گروه امانی ادارهکل، عملیات مرمت اضطراری مقبره علامه مجلسی در کوتاهترین زمان ممکن انجام و به پایان رسید.
حمدباقر مجلسی معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی، از فقهای بنام جهان شیعه در دوره صفوی است.
معروفترین اثر او بحارالانوار است که مجموعه بزرگی از احادیث را شامل میشود.
مقبره این دانشمند بزرگ شیعه در جوار مسجد عتیق اصفهان قرار دارد.