سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی گفت: انسجام ملی رمز تقویت سرمایه اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رسول مقابلی در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجانغربی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی دغدغه اساسی ماست، افزود: اگر سرمایه اجتماعی در جای خود قرار نگیرد، بدون تردید سرمایهگذاری اقتصادی و فیزیکی هم انجام نخواهد شد، بنابراین لازمه این اقدام توجه کردن به انسجام ملی است.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با یادآوری اینکه در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملی باعث شد دشمن به هدفش نرسد، تصریح کرد: دشمن به تصور عدم اتحاد میان مردم در کشور به دنبال ایجاد بلوا و آشوب بود اما آنچه اتفاق افتاد برخلاف تصورش بود.
مقابلی در ادامه با اشاره به مشکلات و دغدغههای مردم، افزود: در چنین شرایطی باید تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی بیش از هر زمانی رونق بگیرد و همدلی و یکدلی حرف اول را بزند.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی، فیزیکی و سرمایهگذاری اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: امروز وقتی فعال اقتصادی برای سرمایهگذاری به استان مراجعه کرده و از حمایت دولت مطمئن میشود، بلافاصله اقدام به سرمایهگذاری میکند.
مقابلی همچنین تصریح کرد: دشمن تلاش میکند به عناوین مختلف همانند پرداختن به موضوع دریاچه ارومیه و سوء استفاده از آن، اتحاد ملی را برهم بزند که ضروری است به صیانت از انسجام ملی پرداخته و هرگونه فرصت سواستفاده از دشمن گرفته شود.
وی اظهارداشت: دشمنان تلاش میکنند مسائل اجتماعی و فرهنگی را بلافاصله به موضوع امنیتی تبدیل کرده و اهداف خود را دنبال کنند که همدلی و یکپارچگی مردم همانند دوره جنگ ۱۲ روزه میتواند آنان را ناکام کند.