به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رسول مقابلی در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی دغدغه اساسی ماست، افزود: اگر سرمایه اجتماعی در جای خود قرار نگیرد، بدون تردید سرمایه‌گذاری اقتصادی و فیزیکی هم انجام نخواهد شد، بنابراین لازمه این اقدام توجه کردن به انسجام ملی است.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با یادآوری اینکه در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملی باعث شد دشمن به هدفش نرسد، تصریح کرد: دشمن به تصور عدم اتحاد میان مردم در کشور به دنبال ایجاد بلوا و آشوب بود اما آنچه اتفاق افتاد برخلاف تصورش بود.

مقابلی در ادامه با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های مردم، افزود: در چنین شرایطی باید تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی بیش از هر زمانی رونق بگیرد و همدلی و یکدلی حرف اول را بزند.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سرمایه‌های اجتماعی، فیزیکی و سرمایه‌گذاری اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، گفت: امروز وقتی فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری به استان مراجعه کرده و از حمایت دولت مطمئن می‌شود، بلافاصله اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند.

مقابلی همچنین تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند به عناوین مختلف همانند پرداختن به موضوع دریاچه ارومیه و سوء استفاده از آن، اتحاد ملی را برهم بزند که ضروری است به صیانت از انسجام ملی پرداخته و هرگونه فرصت سواستفاده از دشمن گرفته شود.

وی اظهارداشت: دشمنان تلاش می‌کنند مسائل اجتماعی و فرهنگی را بلافاصله به موضوع امنیتی تبدیل کرده و اهداف خود را دنبال کنند که همدلی و یکپارچگی مردم همانند دوره جنگ ۱۲ روزه می‌تواند آنان را ناکام کند.