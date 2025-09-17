شبکه نمایش، آثار سینمای کلاسیک جهان را پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، درپی درخواست‌های مخاطبان شبکه مبنی بر نمایش آثار برتر سینمای کلاسیک جهان، شبکه نمایش باکس سینمای کلاسیک را به جدول پخش بازگرداند.

بر اساس این گزارش از شنبه ۲۹ شهریور، هر شب ساعت یک بامداد، آثار مطرح سینمای جهان از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

فبلم های هفته نخست، عبارت است: فیلم سینمایی «ضیافت بابت»، شنبه ۲۹ شهریور، «فیتنس کارلدور»، یک‌شنبه ۳۰شهریور، «اهانت» دوشنبه ۳۱ شهریور، «فرودگاه۷۷» سه‌شنبه اول مهر، «بانی لیک گم شده»، چهارشنبه ۲مهر، «سپید دندان» پنج‌شنبه ۳ مهر و «متخصص»، جمعه ۴ مهر، فیلم های است که از شبکه نمایش پخش می شوند.