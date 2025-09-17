استاندار مازندران گفت: توسعه اقتصاد دریامحور با اکتشافات معدنی، ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شناسایی مواد معدنی دریا و تولید دادههای پایه برای فعالیتهای دریایی از اقدامات مهم اکتشافی در حوزه اقتصاد دریامحور است.
استاندار مازندران امروز در جلسه طرح تحول زمین شناسی دریایی در مازندران گفت: با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دریامحور و عقب نشینی سالانه بیش از ۲۰ سانتی متر از دریای خزر، شناسایی مواد معدنی دریا و اکتشافات دریایی ضروری است.
یونسی رستمی افزود: همچنین اکتشاف مواد معدنی از کف دریا جهت مطالعه و به دست آوردن داده برای سایر نهادها مانند احداث اسکله ضرورت دارد.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در این جلسه گفت: شناسایی مواد معدنی دریا و تولید دادههای پایه برای فعالیتهای دریایی از اقدامات مهم اکتشافی در حوزه اقتصاد دریامحور است.
داریوش اسماعیلی افزود: در بخش اکتشافات، شناسایی اولیه عناصر داخل زمین و تولید دادههای پایه کشور بررسی میشود.
او ادامه داد: با استفاده از بخش خصوصی ۸۰ درصد را برون سپاری کردیم و عمدتا دانشگاهها هم ورود پیدا کردند و در این زمینه بیش از هزار میلیارد تومان در زمینه نقشههای اکتشافی قرارداد بستیم.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه گفت: در مازندران ۲۰۸ معدن وجود دارد که ۱۴۰ معدن فعال و ۶۸ معدن غیرفعال هستند.
سلیمان علیجان نژاد افزود: در اکتشافات معادن مازندران اغلب زغال سنگ، فلورین، سرب و روی و شن و ماسه استخراج میشود.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: ۸۶ همت سرمایه گذاری در معادن مازندران انجام شده است.