معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: براساس آمار ورود گردشگر در شهریور، حدنصاب جدیدی در ضریب اشغال هتل به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو در گفتگوی روی خط شبکه خبر، گفت: بیست و هشتمین دوره جشنواره تابستانی کیش از ۲۵ مرداد با شعار تابستونتو بیار کیش با هدف رونق سفر به کیش آغاز شد.

او افزود: بر اثر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سفرها به کیش کاهش یافت و حتی تعداد مسافران به حداقل و چیزی در حدود ۳۰۰ مسافر رسید.

علی حسنلو خاطرنشان کرد: با همکاری‌ و همراهی بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش برای رونق دوباره گردشگری با برگزاری جشنواره تابستانی برنامه‌ ریزی شد و نتیجه آن را بخش خصوصی دیدند.

او افزود: براساس آمار ورود گردشگر بی سابقه در شهریور، موفق به ثبت حدنصاب ضریب اشغال هتل در شهریور‌های کل کیش شدیم.

علی حسنلو گفت: این رقم اکنون بیش از ۸۴ درصد است و این الگو در شش ماهه دوم معمولا تجربه شده بود و در شهریور چنین آماری تجربه نشده بود.

او افزود: خوشبختانه آمار مسافر و پروازها نیز حدنصاب تمام شهریور‌های گذشته را شکست، به گونه ای که ۹۸ پرواز فقط در یک روز برقرار شد و این امر در سنوات پیشین عدد‌های خیلی پایین تری را به خود اختصاص داده بود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: اعطای تسهیلات پانزده میلیون تومانی به عنوان اعتبار خرید از بازارهای کیش از طرح های جشنواره تابستانی، است.

علی حسنلو گفت: قرارداد بزرگترین ریزورت هتل ایران بسته شد و به زودی آغاز می شود که جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در کیش نزدیک به ۶۰ درصد کل سرمایه گذاری‌های جزیره کیش است.

او افزود: قلب تپنده اقتصاد کیش، گردشگری است و با ورود مسافر کیش زنده می شود.