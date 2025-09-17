پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از کشف ۱۳ تن چوب قاچاق در این شهرستان، خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ حیدر حق جویان گفت: مأموران پاسگاه برزه شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو، مقدار ۱۳ تن چوب صنوبر قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال کشف شد.
فرمانده انتظامی اسلام آباد غرب در پایان از تشکیل پرونده قضایی و معرفی به مراجع قضائی جهت صدور حکم لازم، خبر داد.