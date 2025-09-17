\u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c\u00a0 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u062d\u0645\u0644\u200c\u0648\u0646\u0642\u0644 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0628\u0647\u200c\u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0686\u0634\u0645\u06af\u06cc\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06a9\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u200c\u0645\u0627\u0647\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f3 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0631\u062a\u0631\u00a0 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062e\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u062d\u0645\u0644\u200c\u0648\u0646\u0642\u0644 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.