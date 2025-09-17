پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: صنعت اسب و ورزش سوارکاری نه تنها برای ورزشکاران، بلکه برای اقتصاد استان نیز فرصتآفرین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در بازدید از مجموعه سوارکاری صفاییه یزد با اشاره به کمبود زیرساختهای مرتبط با صنعت اسب و سوارکاری در استان گفت: یزد با این همه ظرفیت و علاقهمندان به سوارکاری، هنوز زیرساختهای استاندارد و کاملی در این حوزه ندارد. باید این کاستیها را جدی بگیریم و اجازه ندهیم این ظرفیت مغفول بماند.
وی تاکید کرد: صنعت اسب و ورزش سوارکاری نه تنها برای ورزشکاران، بلکه برای اقتصاد استان نیز فرصتآفرین است. ما میتوانیم با توسعه این مجموعهها، گردشگر جذب کرده و نشاط اجتماعی را افزایش دهیم.
معاون استاندار با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاهها تصریح کرد: نباید مجموعههایی مانند صفاییه تنها با تلاش بخش خصوصی اداره شود. حمایت دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاری در این حوزه ضروری است تا بتوانیم یزد را به قطب سوارکاری کشور تبدیل کنیم.
دهستانی ادامه داد: تصمیم گرفتیم علاوه بر رفع مشکلات فوری مانند آب و برق، برنامهای برای توسعه امکانات، استانداردسازی پیستها و ایجاد فضاهای آموزشی و تفریحی تدوین کنیم تا این مجموعه در شأن استان یزد باشد.