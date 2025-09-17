پخش زنده
دمای هوا از روز جمعه ۵ تا ۸ درجه در شهرهای آبادان و خرمشهر کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده روند افزایش ۲ تا ۳ درجهای دما تا روز پنجشنبه و سپس کاهش ۵ تا ۸ درجهای دما از روز جمعه تا روز یکشنبه میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز در نوار غربی و بخشهایی از مرکز و در روز پنجشنبه در مناطق جنوب شرقی وزش باد بصورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای و احتمال برخاستن غبار موقتی پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۴۴ درجه و کمترین دما ۲۳ درجه سانتیگراد بوده است.