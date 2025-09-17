شاخص کل بورس تهران با کاهش ۳۸ هزار و ۷۹۹ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در معاملات روز چهارشنبه ۲۶ شهریور، شاخص هم‌وزن نیز ۵ هزار و ۳۵۸ واحد کاهش داشت و به ۷۹۰ هزار و ۷۵۵ واحد رسید. شاخص کل فرابورس با افت ۵۸ واحدی به ۲۴ هزار و ۵ واحد رسید.

ارزش معاملات بازار بورس امروز ۹ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان بود و حدود ۲۰ درصدنماد‌ها با رشد قیمت همراه شدند.

در این روز، بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد، خارج شد و بیشترین ورود پول به صنعت بیمه بود.

بیشترین خروج پول نیز به گروه بانکی اختصاص داشت.

نماد "فارس" با اثر منفی ۶ هزار و ۳۰۹ واحدی بیشترین تأثیر بر شاخص کل را داشت.