داوران بازیهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته چهارم لیگ برتر در فصل جاری مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴
*مس رفسنجان - شمس آذر قزوین
داور: کوپال ناظمی کمکها: مهدی شفیعی، سجاد ایرانپور، سیدحسین حسینی داور VAR: سعاد وفاپیشه کمک: امیرمحمد داودزاده ناظر: سید احمد صالحی
*آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان
داور: ایمان کهیش کمک: سیدیعقوب حجتی، کوروش صارمی و حسین امیدی ناظر: اسماعیل صفیری
*چادرملو اردکان - پرسپولیس
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: یعقوب سخندان، محسن بابایی، ناصر جنگی داور VAR: حسن اکرمی کمک: علیرضا مرادی ناظر: رحیم رحیمی مقدم
*فجر سپاسی شیراز - ذوبآهن اصفهان
داور: حامد سیری کمک: حسین مرادی، علیرضا ممبنی، احسان اکبری ناظر: مسعود مرادی
*ملوان بندرانزلی - گلگهر سیرجان
داور: پیام حیدری کمک: محمد عطایی، وحید سیفی، محمدعلی صلاحی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: میثم حیدری ناظر: بابک داوری
* فولاد خوزستان - خیبر خرمآباد
داور: سیدوحید کاظمی کمک: محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده و مسعود حقیقی داور VAR: وحید زمانی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حسین خانبان
یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
* استقلال تهران- پیکان
داور: بیژن حیدری کمک: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و مصطفی بینش داور VAR: وحید کاظمی کمک: علیرضا ایلدروم ناظر: رسول فروغی
*سپاهان- تراکتور تبریز
داور: امیر عرببراقی کمکها: فرهاد فرهادپور، احد سلطانی و حسین زمانی داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک: کوپال ناظمی ناظر: حسین نجاتی