مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی پروژه رسانه ایران جان فرصتی برای معرفی ظرفیت های کشاورزی و محصولات استراتژیک استان در سطح کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل صدا و سیمای استان، در دیدار با اسفندیاری، رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از پروژه بزرگ «رسانه ایران جان» که آبان‌ماه به خراسان جنوبی می‌رسد، سخن گفت.

آینه‌دار این پروژه را فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های استان در زمینه‌های مختلف، به ویژه کشاورزی و گردشگری کشاورزی، عنوان کرد.

آینه‌دار در این دیدار تأکید کرد: باید در قالب یک عملیات مشترک بزرگ، توانمندی‌های استان را به نحو احسن معرفی کنیم.

وی افزود: خراسان جنوبی با داشتن محصولات کشاورزی منحصر‌به‌فرد و با کیفیت، باید به عنوان پیشرو در این حوزه شناخته شود.

اسفندیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، نیز در این جلسه از آمادگی کامل سازمان جهاد کشاورزی برای همکاری همه‌جانبه با صدا و سیما در پروژه ایران جان خبر داد.

اسفندیاری اعلام کرد: تمامی تصاویر و تولیدات رسانه‌ای مرتبط با کشاورزی استان در اختیار صدا و سیما قرار خواهد گرفت.

همچنین، رئیس سازمان جهاد کشاورزی به تمامی معاونت‌ها و مدیران کل دستور داد که در پروژه "ایران جان" فعالانه مشارکت کنند و هیچ گونه کم‌کاری پذیرفته نخواهد بود.

اسفندیاری گفت: خراسان جنوبی علاوه بر تولیدات کشاورزی منحصر‌به‌فرد، در زمینه پرورش شتر، طیور، مرغ گوشتی، بزسانن و کارخانجات تولید خوراک دام و طیور نیز پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و همچنین، گردشگری کشاورزی از دیگر ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که باید در این پروژه به آن پرداخته شود.

این دیدار و همکاری نزدیک میان صدا و سیما و جهاد کشاورزی خراسان جنوبی برای معرفی و ترویج قابلیت‌های کشاورزی استان در سطح ملی و بین‌المللی به‌ویژه در پروژه رسانه‌ای «ایران جان» انجام شده است.