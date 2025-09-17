استاندار مرکزی از وجود ۶۸۵ هکتار سکونتگاه غیررسمی در استان خبر داد و گفت: از این میزان ۴۲۵ هکتار در شهر اراک و ۲۵۷ هکتار در شهر ساوه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه ستاد بازآفرینی شهری بر لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای بهسازی و مقاوم سازی سکونت گاههای غیررسمی تأکید شد.
استاندار مرکزی در این جلسه بر لزوم توجه و استفاده از همه ظرفیتها برای ساماندهی به سکونتگاههای غیررسمی تأکید کرد و گفت: در کنار سکونتگاهها نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده شهری که در تمام شهرهای استان هم پراکندگی دارند از اولویت هاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری هم در این جلسه گفت: نداشتن سند مالکیت و ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله مشکلات سکونت گاههای غیررسمی است که باید با ایجاد مشوقها و طرحهای حمایتی مالکان را برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی تشویق کرد.
عبدالرضا گلپایگانی افزود: تخفیف صدور پروانه و تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی از جمله مشوقها و حمایتهای دولتی در حوزه بازآفرینی شهری است.