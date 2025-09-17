به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با تضعیف موقتی سامانه بارشی و کاهش ابر، آسمان گیلان از ظهر فردا تا جمعه، نیمه ابری تا ابری همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته، سیاهکل با ۲۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۰ درجه دما گزارش شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۶ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۸۵ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۷۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوری و شنا با احتیاط مناسب است، گفت: هوای استان از ساعات پایانی روز جمعه دوباره بارانی خواهد شد.