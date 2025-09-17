پخش زنده
دانشگاه شهید رجایی کاشان میزبان نوزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه ملی مهارت در کاشان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت شهید رجایی کاشان گفت: در این جشنواره که با شعار ورزش، مهارت، قهرمانی برگزار میشود، بیش از هزار ورزشکار دختر و پسر در رشتههای متنوع به رقابت میپردازند.
یاسمیان افزود: این المپیاد با حضور دانشجویان پسر از سراسر کشور در هفت سالن ورزشی در کاشان و آران و بیدگل برگزار میشود.
به گفته وی المپیاد پسران از ۲۶ تا ۳۰ شهریور برگزار میشود و ورزشکاران در رشتههای والیبال، فوتسال، بسکتبال، دو و میدانی، بدمینتون، تنیس روی میز، تکواندو، کاراته و سایر رشتههای مرتبط به رقابت میپردازند
یاسمیان همچنین با اشاره به وجود ۱۸۳ مرکز دانشگاه ملی مهارت در کشور و بیش از هفت هزار دانشجوی تخصصی رشته تربیت بدنی، گفت: این موضوع موجب رقابت و مشارکت چشمگیر شرکت کنندگان میشود.
وی گفت: تیمهای برتر این مسابقات پس از پشتسر گذاشتن مراحل دانشگاهی، منطقهای و استانی به مسابقات وزارت علوم، تحقیقات اعزام میشوند.