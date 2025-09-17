به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا با اشاره به اینکه ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در سطح شهر، به یک دستگاه خودروی سواری پژو که با ایجاد حرکات مخاطره آمیز و با سرعت بالا در حال حرکت بود مشکوک شدند گفت: ماموران انتظامی این خودرو را متوقف کرده و پس از بازرسی، مشخص شد راننده خودرو؛ محکوم متواری و تحت تعقیب است.

وی با اشاره به اینکه متهم ۱۷ ساله چندین فقره سابقه کلاهبرداری در فضای مجازی را در پرونده خود دارد افزود: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.