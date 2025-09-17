پخش زنده
موزه باستانشناسی نطنز مرمت و مقاومسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نطنز گفت: با توجه به نیاز بنای موزه باستانشناسی نطنز به مرمت و مقاومسازی، مرمت این بنای تاریخی در دستور کار این اداره قرار گرفت و با اختصاص اعتباری بالغبر ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، عملیات مرمت و مقاومسازی این موزه آغاز شد.
هاجر شریفی ادامه داد: عملیات مرمت و مقاومسازی این بنای تاریخی شامل مقاومسازی سقفهای چوبی و استحکامبخشی است که در زمان پیشبینیشده به پایان رسید.
اشیای موجود در موزه باستانشناسی شهرستان نطنز مربوط به دوران پارینهسنگی و آثاری متعلق به حدود ۶۰۰۰ سال پیش، دوران ساسانیان، سلجوقی، تیموری و اوایل عهد اسلامی و ... است.