نشانی حوزههای مرحله استانی بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم که فردا ۲۷ اردیبهشت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشانی حوزههای مرحله استانی بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم که فردا، پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۹ همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، اعلام شد.
منتخبان این مرحله از مسابقه ها در رشتههای معارفی در صورت کسب حدنصاب لازم مطابق با شیوهنامه فنی و اجرایی رقابت ها، به مرحله مقدماتیِسراسری که به صورت مجازی و برخط به همت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برپا میشود، راه پیدا خواهند کرد.
مسابقه های معارفی در چهار مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی سراسری (مصاحبه/ مجازی) و نهایی (کتبی و شفاهی) و در رشتههای معارف قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار میشود.
مرحله نهایی رشتههای معارفی مسابقه های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله به میزبانی شهر قم برگزار میشود، در این مرحله که آذر سال جاری اجرا خواهد شد، شرکتکنندگان علاوه بر آزمون کتبی، در بخش شفاهی نیز پاسخگوی سؤالات داوران هستند.
بخش ترجمه عمومی رشته معارفی مسابقه ها صرفاً در یک مرحله و در سطح شهرستانها برگزار شده و نفرات برتر و اهدای جوایز در همان مرحله انجام میشود.
گفتنی است ثبتنام چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، اوایل سال جاری در دو بخش آقایان و بانوان بالای ۱۸ سال در رشتههای معارف قرآن، رشتههای آوایی و نغماتی و نیز دختران و پسران زیر ۱۸ سال در دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق انجام شد و رشتههای آوایی و نغماتی مراحل شهرستانی و استانی را پشت سر گذاشته و برترینهای آن برای مرحله مقدماتیِکشوری (ضبط اجراها و داوری متمرکز در تهران) آماده میشوند.
مرحله نهایی این دوره از مسابقه ها، به جز رشتههای معارفی به میزبانی شهر سنندج برگزار میشود.
نشانی حوزه های آزمون استانی بخش معارفی