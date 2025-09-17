پخش زنده
خانه برکت احسان در مهاباد به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام درآذربایجانغربی دراین آیین گفت: مهارت آموزی و حرفه آموزی یکی از اهداف خانه برکت احسان است و به افرادی که در این زمینه مهارت آموزی میکنند، تسهیلات پرداخت میشود. عزیز سهندی افزود: ما سعی میکنیم بستر اشتغال پایدار را برای خانوادهها و جوانان فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵ خانه برکت احسان دراستان فعالیت دارند که این خانهها ۶۰ میلیارد ریال در حوزههای مختلف به مردم کمک کردهاند.
علیرضا صمدی مسئول خانههای برکت احسان آذربایجان غربی نیز گفت: ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان، حوزه معیشتی و مالی و همچنین آموزشی از اهداف خانه برکت احسان است.
مسئول خانه برکت احسان مهاباد هم با اشاره به اینکه خانه برکت احسان مهاباد به صورت دو شیفته فعالیت میکند، گفت: این مرکز قرار است در بخشهای مختلف مهارتآموزی، پزشکی و بهداشتی و آسیبهای اجتماعی خدمات ارائه کند.
رسول گلباخی افزود: قراراست با تعامل و همکاری مسئولان ویزیت رایگان پزشکان را هم داشته باشیم.
شناسایی، بررسی و رفع مشکلات محلات از اهداف راهاندازی خانههای احسان در محلات کمتر برخوردار است.