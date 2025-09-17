معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از جاده زیرآب محلات اعلام کرد: تعریض و چهاربانده شدن محور زیرآب محلات تا پایان مهرماه به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور به همراه جلالی، نماینده مردم شهرستان‌های محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین از طرح تکمیل باند دوم جاده زیرآب محلات بازدید کرد.

در این بازدید که به دعوت محمد جلالی صورت گرفت؛ بازوند با اعلام رضایت از روند پیشرفت فیزیکی این طرح، از اتمام طرح زیرآب به محلات تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.

عملیات اجرایی ساخت محور دوم این محور به طول ۱۷ کیلومتر از ۱۵ سال قبل شروع شده و در یک سال گذشته با شتاب گرفتن تکمیل اکنون در مراحل پایانی است.