استاندار آذربایجان شرقی از برچیده شدن همه مدارس کانکسی، سنگی و ناایمن این استان در مدت یک سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در مراسم افتتاح هنرستان ۱۸ کلاسه حاج حسن شهبازی که از بزرگترین هنرستانهای استان است ضمن تجلیل از اقدام ستودنی خانواده مرحوم حاج حسن شهبازی در احداث این هنرستان گفت: از سیاست‌های مهم دولت توجه ویژه به مدرسه سازی و ارتقاء سطح کیفیت آموزشی است.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی در رتبه نخست نهضت مدرسه سازی کشور قرار دارد گفت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و خیران مدرسه سازی این استان برنامه ریزی کردیم که مدارس کانکسی، سنگی یا ناایمن در عرض یک سال جمع آوری و ساماندهی شوند.

سرمست جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی اقتصادی شهرستان اهر عنوان کرد و از مسئولان ارشد این شهرستان خواست هرچه در توان دارند در راستای جذب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی انجام دهند، چرا که اگر این اتفاق بیفتد محرومیت نیز از چهره این شهرستان زدوده خواهد شد.

استاندار با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی افزون بر ۱۳ هزار مگاوات متقاضی برق داریم گفت: برای بیش از سه هزار مگاوات پروانه بهره برداری صادر شده و از این مقدار نیز یک هزار و ۲۶۰ مگاوات مراحل انتقال به شبکه را طی می‌کنند و امروز تنها ۷۵۰ مگاوات در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در کنار نیروگاه‌های خورشیدی برای رفع ناترازی برق و انرژی، نیروگاه حرارتی تبریز بازتوانی شده است و به زودی سیکل دوم ترکیبی آن نیز احداث خواهد شد و در تلاش هستیم در جهت توسعه نیروگاه‌ها به مرحله‌ای برسیم که برای جذب سرمایه گذار و عدم قطعی برق با مشکلی رو‌به‌رو نشویم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی هم گفت: در یک ماه آینده چهار طرح آموزشی با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال در اهر افتتاح و تقدیم جامعه فرهیخته این شهرستان خواهد شد.

فرهاد فرهودی افزود: در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، توسعه فضای آموزشی لازم است و همه تلاش مجموعه اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای رسیدن به این مهم است.

وی ادامه داد: هنرستان ۱۸ کلاسه حاج حسن شهبازی با زیربنای سه هزار و ۶۳۱ متر مربع احداث شده است. برای این مجموعه ۳۶۰ متر طول دیوارکشی انجام گرفته و مجموع هزینه اجرای آن ۱۲۰ میلیارد تومان است که ۶۰ درصد آن توسط این خیّر نیک اندیش و ۴۰ درصد دیگر از اعتبارات دولت و اداره کل نوسازی مدارس تأمین شده است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با انتقاد از پایین بودن کیفیت آموزشی و کمبود فضای آموزشی در شهر اهر گفت: این شهرستان با ۱۱۰ هزار نفر جمعیت از نظر فضای آموزشی دچار مشکل است و لازم است در رفع این مشکل اقدامات اساسی انجام گیرد.

بیت اله عبدالهی افزود: شهر اهر از زمان زلزله ۱۳۹۱ تاکنون با مشکل فضای آموزشی رو‌به‌رو بوده و با وجود پیگیری‌های متعدد و حضور مدیران کل ذیربط وقت، تاکنون هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و امیدواریم مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی برای حل این مشکل توجه ویژه داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای توسعه شهرستان اهر گفت: اهر با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی به پیشرفت و توسعه خواهد رسید و در این زمینه نیز به زودی قسمتی از معدن گاودل اهر با اعتبار اولیه ۲ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوص افتتاح می‌شود که امیدواریم گوشه‌ای از مشکلات بیکاری جوانان این شهرستان حل شود.

امام جمعه شهرستان اهر نیز در این مراسم بر توجه ویژه مسئولان استانی برای توسعه و پیشرفت شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: به جای ایجاد شهرک‌های جدید که از امکانات ناقص برخوردار هستند به توسعه شهر‌های موجود پرداخته شود.

حجت‌الاسلام جلیل جلیلی بیکاری را معضل اصلی شهرستان اهر عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالای این شهرستان در توسعه و پیشرفت، نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان استانی و کشوری در خصوص شکوفایی این شهرستان هستیم.

فرماندار شهرستان اهر نیز گفت: امسال ۹ طرح در حوزه نهضت مدرسه سازی تعریف شده بود که امیدواریم تا آخر سال به اتمام برسد. صادق احمدی همچنین مولدسازی و بحث‌های درآمدزایی مدارس شهرستان اهر را اولویت این شهرستان برشمرد.