به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست اداره ایمنی راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از نصب ۴۱۰۰ تابلو و علائم ایمنی در محورهای ارتباطی استان طی پنج‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باقر صادقی با بیان اینکه علائم جاده‌ای زبان گویای راه‌ها هستند و نقش مؤثری در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی دارند، گفت: علاوه بر نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی و مسیرنما، ۹۲ متر مربع تابلو اطلاعاتی نیز در محورهای استان نصب شده است.

وی افزود: تقویت علائم افقی و عمودی، بهبود وضعیت حفاظ راه‌ها و نوسازی تابلوهای فرسوده از جمله اقدامات مهم این اداره در سال جاری بوده که با هدف حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش بهره‌وری در حوزه ایمنی راه‌ها صورت گرفته است.

صادقی با اشاره به رویکرد صرفه‌جویی و استفاده بهینه از علائم موجود، گفت: تعمیر و بازسازی علائم قابل استفاده در دستور کار قرار گرفته و تاکنون بخش قابل توجهی از تابلوهای قدیمی نوسازی شده‌اند.

وی همچنین از آشکارسازی نقاط پرتصادف به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر در کاهش سوانح رانندگی یاد کرد و افزود: نصب علائم فسفری، جداکننده‌های میانی و هشداردهنده‌های بصری در این نقاط، به‌عنوان اقدامات زودبازده و کم‌هزینه، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد ایفا کرده‌اند.