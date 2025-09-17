به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رضا دسترنج رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان بوانات گفت: برخورد یک دستگاه تریلر با یک دستگاه خاور در محور کمربندی بوانات – هرات، صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ فارس گزارش شد.

او افزود: پس از دریافت خبر این حادثه کارشناسان اورژانس بوانات با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومین انجام دادند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان بوانات بیان کرد: در این حادثه یک نفر به علت شدت صدمات وارده در دم جان باخت و یک نفر مصدوم و به صورت سرپایی درمان شد.