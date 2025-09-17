مراسم تشییع پیکر سیروس پرهام، چهره مطرح ادبی و فرش‌شناس چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور جمعی از هنرمندان و دوست‌داران این هنرمند از مقابل سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی