مراسم تشییع پیکر سیروس پرهام

مراسم تشییع پیکر سیروس پرهام، چهره مطرح ادبی و فرش‌شناس چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور جمعی از هنرمندان و دوست‌داران این هنرمند از مقابل سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ - ۱۴:۰۴
برچسب ها: سازمان اسناد ، تشییع پیکر
