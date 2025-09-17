پخش آزمایشی شبکه HD سیمای استان بوشهر پس از پیگیری‌ها و تلاش‌های گسترده و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها از چهارشنبه ۲۶ شهریور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، پخش آزمایشی شبکه HD سیمای استان بوشهر با حضور مدیر فنی و فناوری اطلاعات معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما از ساعت ۱۳ چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.

مدیرکل صداوسیمای استان بوشهر در این آیین گفت: امروز یک روز تاریخی و لذت‌بخش برای همکاران من در صداوسیما و مردم استان بوشهر است.

مهدی حیدری افزود: دکتر جبلی رئیس سازمان نگاه ویژه‌ای به شبکه‌های استانی برای افزایش کیفیت تولید و پخش آن‌ها دارد که همین نگاه و پیگیری‌ها HDسازی شبکه استان بوشهر و دیگر شبکه‌های استانی را در پی داشت.

او با بیان این که از امروز پخش آزمایشی HD را آغاز کردیم، اضافه کرد: مردم خوب و رسانه‌ای استان بوشهر از امروز می‌توانند شبکه استانی را با کیفیت HD تماشا کنند و ما هم امیدواریم و تلاش می‌کنیم که بتوانیم با برنامه‌های خوب رضایت هم‌استانی‌ها را بیشتر به‌دست آوریم.

مدیر فنی و فناوری اطلاعات معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما هم در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: در دو سه سال گذشته در صداوسیمای استان بوشهر تغییر و تحولات بنیادین و خوبی شکل گرفته که نشان از تلاش و پیگیری مدیرکل، معاونان و کارکنان آن دارد.

داوود عربیون افزود: از امروز کیفیت تصویر شبکه استانی بوشهر از SD به HD تغییر می‌کند و مردم تصویر را با کیفیت و شفافیت بسیار بالایی می‌بینند.

او با بیان این‌که مردم از این به بعد سریال‌ها و برنامه‌ها را با کیفیت بسیار خوبی می‌بینند، ادامه داد: در راستای تحقق شعار عدالت‌گستری و هویت‌محوری که رئیس سازمان از روزی که بر سر کار آمدند در دوران تحول بر آن پافشاری دارند، این حق مردمِ جای‌جای کشور بود که از کیفیت بالای تصاویر تولیدی و پخش بهره‌مند شوند.

مدیر فنی و فناوری اطلاعات معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیما از مدیرکل و کارکنان بخش‌های گوناگون اداره‌کل صداوسیمای استان بوشهر برای این فراهم‌سازی این کار مهم قدردانی ویژه کرد.

داوود عربیون هم‌چنین از بخش‌های گوناگون صداوسیمای استان بوشهر مانند استودیوها، اتاق‌های فرمان، بخش‌های فنی و تولیدی و پخش بازدید کرد.