رئیس اورژانس مازندران از انجام بیش از ۱۵۶ هزار مأموریت امدادی در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با ۲۶ شهریورماه و پنجاهمین سالروز تأسیس اورژانس پیشبیمارستانی کشور، مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله خود، از رشد چشمگیر خدمات امدادی در سطح استان خبر داد.
دکتر یحیی صالح طبری رئیس اورژانس مازندران اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵۶ هزار مأموریت توسط اورژانس استان انجام شد که شامل ۱۲۸ هزار مأموریت غیرتصادفی و ۲۸ هزار مأموریت تصادفی بوده است.
وی افزود: از این تعداد، ۱۱۴ هزار مأموریت توسط پایگاههای شهری و ۴۲ هزار مأموریت توسط پایگاههای جادهای انجام شده است.
بگفته صالح طبری، در سال گذشته، بیش از ۸۰۳ هزار تماس تلفنی با اورژانس برقرار شد که متأسفانه ۱۳۲ هزار مورد آن مزاحمت تلفنی بود. با این حال، ۱۳۰ هزار دستگاه آمبولانس در پاسخ به تماسهای واقعی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس مازندران با اشاره به فعالیت سامانه MCMC گفت: در سال گذشته، بیش از ۹ هزار مورد هماهنگی و اعزام بیماران بین مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر دانشگاهها از طریق این سامانه انجام شد.
صالح طبری در ادامه با مرور تاریخچه اورژانس استان گفت: اورژانس مازندران فعالیت خود را از سال ۱۳۵۶ با ۷۰ نیروی انسانی و ۱۶ دستگاه آمبولانس آغاز کرد و اکنون با ۱۰۵ پایگاه فعال شامل ۳۹ پایگاه شهری، ۶۵ پایگاه جادهای و یک پایگاه هوایی، به همراه ۹۷۰ نیروی ستادی و عملیاتی، ۱۸۳ دستگاه آمبولانس، ۳ اتوبوس آمبولانس و ۱۵ موتور آمبولانس، خدمات گستردهای به شهروندان و مسافران ارائه میدهد.
رئیس اورژانس استان همچنین از اجرای برنامههای آموزشی عمومی در زمینه کمکهای اولیه، احیای قلبی ریوی و نحوه تماس صحیح با اورژانس خبر داد و گفت: این آموزشها نقش مهمی در ارتقاء فرهنگ سلامت و افزایش آمادگی عمومی دارند.
وی در پایان با اشاره به چشمانداز آینده اورژانس مازندران، از برنامههایی چون راهاندازی پایگاههای جدید در مناطق کمبرخوردار، ارتقاء سامانههای ارتباطی، جذب نیروی متخصص و توسعه همکاریهای بینبخشی با نهادهای امدادی و درمانی خبر داد و گفت: اورژانس ۱۱۵ مازندران نماد تعهد، تخصص و انساندوستی است و مسیر خدمترسانی خود را با امید به آیندهای روشنتر ادامه خواهد داد.