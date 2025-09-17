به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ‌فرمانده بسیج راه آهن کشور اظهار کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس، شرکت راه آهن با حضور ۳۵ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در قالب گروه‌های جهادی درمانی، به مناطق محروم استان آذربایجان غربی خدمات رسانی می‌کند.

هاشم صباحی گفت: در این اقدام جهادی تیم‌های تخصص پزشکی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ایستگاه راه‌آهن ارومیه مستقر شدند.

وی افزود: پزشکان سپس به روستا‌های محروم منطقه سیلوانا اعزام شده و تا ۲۸ شهریور خدمات درمانی به مردم این منطقه ارائه می‌دهند.

‌فرمانده بسیج راه آهن ادامه داد: در این مأموریت جهادی، خدماتی از جمله درمان‌های سرپایی، ویزیت تخصصی، خدمات دندان‌پزشکی، روان شناسی، بینایی‌سنجی و مشاوره‌های پزشکی توسط تیمی متشکل از پزشک عمومی، متخصص قلب، طب سنتی، دندانپزشک، ماما، داخلی، روانشناس، روانپزشک، تغذیه، چشم پزشک، اوپتومتریست، داروخانه و تزریقات ارائه خواهد شد.

صباحی گفت: این نخستین بار است که اعزام جهادی درمانی از طریق شرکت راه‌آهن صورت می‌گیرد؛ اقدامی که در راستای مسئولیت اجتماعی و رویکرد محرومیت‌زدایی شرکت راه‌آهن انجام شده و قرار است در آینده نیز تداوم یابد.