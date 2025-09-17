۲ وزنه‌بردار از شهرستان مرودشت، به همراه تیم ملی بزرگسالان راهی مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع، ۲ نماینده استان در دسته ۱۱۰ کیلوگرم، برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ اعزام شدند.

ابوالفضل زارع دارنده یک مدال نقره و ۲ مدال برنز مسابقات آسیایی، سه مدال نقره مسابقات ۲۰۲۳ مکزیک و چهار طلا و ۲ نقره از مسابقات آسیایی هندوستان است.

علیرضا نصیری، دیگر نماینده فارس، نیز سه نقره جوانان آسیا، ۲ طلا و یک نقره جوانان جهان را در کارنامه درخشان خود دارد.

مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ از دهم مهرماه امسال در شهر فورده این کشور آغاز خواهد شد.