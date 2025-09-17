به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته معاون امور وزارت جهاد کشاورزی؛ تشویق کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می‌کنند از الویت‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی است.

مجید آنجفی بابیان اینکه تسهیلات و مشوق‌هایی برای بکار گیری کشت‌های کم آب بر در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است گفت: در صورت رعایت نکردن الگوی کشت با متخلفان برخورد می‌شود.

او همچنین با بیان اینکه استان همدان اولین استانی است که ستاد الگوی کشت را تشکیل داده است گفت: برای اصلاح در این بخش به همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در کشور نیازمندیم و با تشکیل کارگروه ملی اصلاح الگوی کشت؛ برای جلوگیری از تبعات رعایت نکردن الگوی به دنبال ارائه راهکار‌های عملی هستیم.

جمال آقا یاری رئیس مرکز تحقیقات فضایی کشور هم گفت: ۳ سالی هست که با راه اندازی ماهواره‌هایی برای پایش و کنترل میزان مصرفی آب در زمین‌های کشاورزی درصدد کنترل دقیق آب در بخش کشاورزی هستیم و در حال حاضر ۹ ماهواره در کشوراین وظیفه را برعهده دارند.

رضا بهرام لو مدیر جهاد کشاورزی استان همدان هم بابیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اراضی استان همدان با روش‌های نوین آبیاری می‌شود گفت: حرکت به سمت بکارگیری هوش مصنوعی و پایش زمین‌های کشاورزی برای رعایت الگوی کشت‌های کم آب بر از دیگر سیاست‌های مدیریتی در بخش کشاورزی است.