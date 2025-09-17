به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ۲۰ نفر از ثبت نام کنندگان سامانه ۱۱۱ استانداری آذربایجان غربی امروز چهارشنبه ۲۶شهریور ماه با استاندار دیدار کردند وبه بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

منصور میرزایی مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد وامور حقوقی استانداری آذربایجان غربی دراین زمینه گفت:بادستور استاندار همه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان هرچهارشنبه ازساعت ۱۰ تا۱۲ دیدارچهره به چهره مردمی دارند.