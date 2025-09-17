هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی دریایی اعلام کرد: از عصر جمعه تا ظهر دوشنبه، دریای خزر مواج و ناآرام خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریانهای جوی مازندرانیها از عصر جمعه ۲۸ شهریور تا ظهر دوشنبه ۳۱ شهریورماه شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود.
بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۶ متر بر ثانیه (۵۸ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال شرقی، بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۸ متر (بیشینه تا ۲.۹ متر) و دور از ساحل تا ۲.۲ متر (بیشینه تا ۳.۵ متر) برآورد میشود.
غرق شدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری، غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناورهای بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناورها و احتمال وارد شدن خسارت به سازههای دریایی از جمله پیامدهای این رویداد جوی است.
در این مدت فعالیتهای شنا، گردشگری، صیادی، فعالیتهای حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و مقاوم سازی سازههای دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر مدنظر قرار گیرد.