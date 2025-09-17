به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم شهرستان های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی گفت:با توجه به ناترازی انرژی و مشکلات برق بیمارستان پیمانیه، با رایزنی‌های صورت گرفته با وزارت نیرو و توانیر و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، طرح پایداری برق این بیمارستان انجام شد.

محمدرضا رضایی افزود : این طرح با ایجاد ۵۰۰ متر خط جدید و اصلاح دو کیلومتر خط برق‌رسانی سابق صورت گرفت و هم اکنون برق بیمارستان پیمانیه از دو خط تامین می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد : هدف از اجرای این طرح ، افزایش خدمات درمانی و بهداشتی و تضمین تامین برق پایدار و ایمن در مواقع بحرانی است که نقش مهمی در خدمت‌رسانی بهتر به بیماران و کادر درمانی ایفا خواهد کرد.