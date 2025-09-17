مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: با سنددار کردن حدود ۲۰۰ هزار موقوفه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه، دعاوی حقوقی مرتبط، نصف شده و آگاهی مردم افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام شوزب شیری مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن اعلام کاهش ۵۰ درصدی دعاوی حقوقی با شفاف‌سازی و سنددار کردن موقوفات، گفت: اداره بازرسی در سازمان اوقاف نقش پیشگیری را ایفا می‌کند و وظیفه هدایت و راهبری سریع جریان کار و نظارت بر موقوفات را بر عهده دارد. همچنین، اداره تحقیقات این سازمان به دقت عملکرد و هزینه کرد موقوفات را با وقف‌نامه‌ها و نیات واقفان تطبیق می‌دهد تا هزینه‌ها صرف امور غیرمجاز نشود.

حجت‌الاسلام شیری افزود: ارزیابی و ارزشیابی مدیران ستادی نیز از وظایف ماست و واحد رسیدگی به شکایات مردم به‌طور ویژه فعالیت می‌کند. با وجود حدود ۲۰۰ هزار موقوفه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار رقبه تحت مدیریت سازمان، طبیعی است که برخی شکایات مطرح شود که بخش زیادی از وقت ما صرف راهنمایی مردم می‌شود.

وی ادامه داد: مردم در حدود ۹۰ درصد موقوفات حقی دارند و خودشان نیز اعیان آنها مثل خانه، باغ و زمین‌های کشاورزی را ساخته و بهره‌برداری می‌کنند. املاک و اموال اوقاف دست مردم است، اما وقف‌نامه‌ها در سازمان اوقاف محفوظ است. ما باید مسیر را به گونه‌ای هدایت کنیم که مردم در حفظ و حراست این اموال کوشا باشند.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به نتایج شفاف‌سازی گفت: نسبت به گذشته، وقف چند برابر شده و دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها نصف شده است. این کاهش دعاوی به دلیل شفاف‌سازی و سنددار کردن موقوفات است که آگاهی عمومی را افزایش داده است.

حجت الاسلام شیری درباره نقش نمایشگاه دستاورد‌های وقف، افزود: این نمایشگاه ابعاد مختلف فعالیت‌های سازمان اوقاف را به نمایش گذاشته و رویکرد ما احیای موقوفات با فناوری‌های نوین و فناوری‌های روز است تا نیاز‌های جامعه در عصر حاضر برطرف شود.

وی تاکید کرد: واقفان همواره نیاز‌های مردم هر منطقه را درنظر می‌گرفتند و سازمان اوقاف نیز با همین دیدگاه پیش می‌رود. امروزه اوقاف وارد حوزه‌های مختلفی همچون ایمپلنت‌های پزشکی، پرورش ماهی در قفس، دامداری و کشاورزی شده است و منافع این فعالیت‌ها به دست مردم می‌رسد.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: پاسخگویی به شکایات و حفظ حقوق مردم همواره در اولویت است و تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر و فناوری‌های نوین، وقف را به بهترین شکل مدیریت کنیم تا هم واقفان و هم جامعه از آن بهره‌مند شوند.