استاندار زنجان، از پرداخت بیش از ۵۵۰۰ فقره تسهیلات مسکن در این استان خبر داد و این اقدام را نشانه‌ای از استقبال مطلوب مردم و موفقیت در حوزه عمران روستایی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ استاندار زنجان در دیدار با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و جمعی از مدیران استانی، خدمات این نهاد را درخشان و نقشی مؤثر در تثبیت جمعیت روستایی و توسعه زیرساخت‌ها دانست.

صادقی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه عمران روستایی گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت استان، تثبیت جمعیت در روستا‌ها و شکل‌گیری روند مهاجرت معکوس است که نشان‌دهنده خدمات ارزشمند بنیاد مسکن در این بخش می‌باشد.

وی با بیان اینکه حدود یک سروستاهام جمعیت استان در روستا‌ها زندگی می‌کنند، افزود: مدیریت درست مهاجرت معکوس، ظرفیت‌های اقتصادی روستا‌ها را فعال کرده است. شهرستان ماهنشان به‌عنوان نمونه، رتبه چهارم تولید شیلات کشور را داراست و در پرورش ماهی قزل‌آلا نیز جایگاهی پیشتازانه دارد.

استاندار زنجان مقاوم‌سازی واحد‌های روستایی را از اولویت‌های مهم استان دانست و تأکید کرد: اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده، اما همچنان برخی مناطق نیازمند افزایش تسهیلات و حمایت‌های بیشتر هستند.

صادقی همچنین به توسعه خدمات آموزشی و مسکن شهری و روستایی در شهر‌های کوچک اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۵۵۰۰ فقره تسهیلات در استان پرداخت شده و استقبال مردم بسیار مطلوب بوده است.

وی خواستار افزایش سهمیه مسکن محرومان از ۲۵۰ به ۴۵۰ فقره و اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری رایگان برای سال آینده شد.

استاندار زنجان در پایان با تقدیر از هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس افزود: این هم‌افزایی موجب پیشرفت چشمگیر در حوزه توسعه روستایی شده و زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان خواهد بود.